De Paola: “Contro il Napoli la Juventus più bella della stagione”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha analizzato la vittoria della Juventus contro il Napoli. Ecco un estratto delle sue parole: "(...) Quella contro il Napoli è stata la più bella Juve della stagione. Solo qualche mente distratta potrebbe banalizzare l’ultima prova dei bianconeri paragonandola a quella di Monza. Non c’entrano assolutamente nulla anche se entrambe le partite sono state decise da Gatti e con un solo gol di scarto. Stavolta il corto muso c’entra poco. Il marcatore determinante è l’unico dato comune, per il resto, si tratta di prestazioni fondamentalmente diverse. A Monza, i bianconeri hanno subito l’assalto degli avversari senza mai fare capolino dal buco in cui erano stati cacciati. Incassato il pareggio, l’unica reazione rabbiosa di tutta la gara è bastata per riconsegnare la partita nelle mani della Juve. Insomma, possiamo ribadirlo senza alcuna offesa: una bella botta di fortuna. Contro il Napoli no, la Juve è stata sempre presente, sempre in lotta, sempre pericolosa cercando continuamente il ribaltamento di fronte".