De Paola: “Caso Fagioli? Mi chiedo se c’è un accanimento sulla Juventus”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha commentato il caso scoppiato nella giornata di oggi e riguardante Nicolò Fagioli . Il giocatore della Juventus sarebbe infatti indagato per calcio scommesse . Ecco cosa ha risposto il giornalista in merito:

"La vicenda non è semplice. Una tesi è che lo sfacelo della dirigenza degli ultimi anni ha creato queste solitudini come Fagioli e Pogba. La dirigenza è stata assente. Risale la cosa ad agosto, non è una novità. Già da quella data mi allerto, cerco di capire la questione. Ora dobbiamo capire quando l'indagine ha preso corpo. E poi mi lascia perplesso la Procura di Torino, quella che si è vista tolta l'inchiesta Prisma. La Juventus doveva controllare la situazione, la ludopatia è un problema serissimo, la cosa si doveva capire e sapere e vorrei anche capire se c'è o meno un accanimento nei confronti della Juventus".