De Paola sul calciomercato: “E’ stato interessante e anomalo”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua a Sportitalia, parlando anche del calciomercato delle big. Ecco le sue parole: "Abbiamo visto uno dei mercati più interessanti, più anomali, ma anche più rivoluzionari degli ultimi anni. È stata la risposta positiva e propositiva alla bolla araba. Un fenomeno che andrà avanti ancora per molti anni. In Italia si sono percorse altre strade. Alternative interessanti che hanno portato a risparmi e pianificazione per il futuro. Il Milan ha aperto la strada: un’intera squadra, undici giocatori, per rinnovare completamente la rosa senza andare oltre un budget di spesa stabilito.