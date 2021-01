De Ligt positivo al Coronavirus

TORINO – Dopo la grande vittoria di San Siro, arrivano pessime notizie per la Juventus. I bianconeri, già costretti a rinunciare a Cuadrado e Alex Sandro a causa del Covid, dovranno fare a meno anche di Matthijs de Ligt. L’ultimo tampone effettuato sul difensore ha rivelato la positvità al Coronavirus del giocatore, che – comunica la Juventus – è già stato posto in isolamento. Una nuova sventura per l’olandese, che aveva già passato ai box l’avvio di stagione a causa del problema alla spalla.

Nel breve periodo si tratterà di una perdita non indifferente per la squadra di Pirlo, che aveva trovato nuove sicurezze difensive a partire dal rientro dell’ex Ajax. Nelle ultime uscite de Ligt si era rivelato un perno imprescindibile per la retroguardia bianconera, che ora dovrà sperare ancora di più nel pieno recupero del capitano Giorgio Chiellini. A oggi, il tecnico bianconero non ha potuto contare nemmeno sull’affidabilità di Demiral, anche lui alle prese con qualche guaio fisico. Domenica, contro il Sassuolo, potrebbe esserci spazio per un ritorno da titolare di Chiellini, oppure per una staffetta tra il capitano e il turco. Nella migliore delle ipotesi, de Ligt tornerà a disposizione per la fine del mese, quando la Juventus affronterà la Sampdoria. Praticamente certa l’assenza del difensore nel big match contro l’Inter e per la Supercoppa contro il Napoli. Il mese di gennaio, iniziato alla grande dai bianconeri, doveva dire molto sulle possibili ambizioni Scudetto della Vecchia Signora. Senza de Ligt sarà senza dubbio più difficile ottenere risposte convincenti dal campo, ma questa nuova defezione metterà ancor più alla prova il nuovo sistema di gioco studiato da Pirlo. Se anche con Chiellini o Demiral a mezzo servizio la linea difensiva riuscirà a tenere, sarà grazie ad un’organizzazione difensiva finalmente efficiente. Non c’è più tempo per sbagliare – e questo si sapeva già – e non si può più aspettare il rientro di nessuno, nemmeno di un elemento fondamentale come de Ligt.