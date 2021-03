De Ligt: l’Olanda lo convoca e nella Juve è sempre più un punto di riferimento

Il difensore olandese è stato convocato dal CT De Boer, mentre nella Juventus è sempre più intoccabile.

redazionejuvenews

Il commissario tecnico della Nazionale dei Paesi Bassi, Franck De Boer, non intende fare a meno del gioiellino della Juventus De Ligt. Il CT olandese, infatti, ha annunciato la lista dei convocati per gli impegni di qualificazione a Qatar 2022, in programma per fine marzo contro Turchia, il 24 Marzo, Lettonia, il 27 marzo, ed infine Gibilterra, il 30 marzo. Mentre De Vrij è assente dopo essere risultato positivo al Covid-19, sono presenti invece gli italiani De Ligt e De Roon. Nel frattempo Matthijs De Ligt è sempre più un pilastro imprescindibile dei bianconeri. Dove il club vede nel ventunenne il futuro della difesa ed è tra quei nomi che non sono sul mercato.

Il futuro di Matthijs De Ligt non è assolutamente in dubbio. La Juventus infatti ha chiarito l'intera questione con il procuratore Mino Raiola, che si occupa degli affari del 21enne difensore olandese. Tra Raiola e la società c'è stato un accordo: De Ligt non si tocca e non è sul mercato. Ricordiamo che l'ex Ajax è stato preso dalla Juventus durante l'estate 2019 alla cifra di 75 milioni di euro più 10,5 di bonus, terzo acquisto più costoso del club, dopo Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Immediatamente si è integrato con il gruppo, mostrando capacità di adattamento e spirito da leader.

Nel corso della scorso delle due stagioni (2019/20 e 2020/21) si è fatto amare dai tifosi per la sua tempestività e per questo è considerato il presente ed il futuro di una squadra che ha voglia di ripartire dopo l'eliminazione in Chempions League e un Campionato che, in caso di non vittoria, risulterebbe deludente. Quindi proprio da lui riparte la rivoluzione generazionale della Juve. Dunque il Barcellona e tutte le altre squadre europee che hanno messo gli occhi sul difensore della Juventus devono mettersi l'anima in pace, mentre i tifosi bianconeri possono dormire sonni tranquilli.