De Ligt: “Mi trovo bene al Bayern. Alla Juve dovevo correre sempre indietro”

Dopo la vittoria per 1-0 nel match di andata, il Bayern Monaco si prepara a sfidare di nuovo il PSG, questa volta in Germania. Per la squadra tedesca si tratta di un'ottima possibilità per passare il turno e raggiungere Chelsea e Benfica ai quarti di finale di Champions League, ma battere i francesi non sarà facile. La squadra di Galtier, infatti, può contare su giocatori del calibro di Messi e Mbappe, anche se dovrà fare a meno di Neymar, fermato da un'infortunio alla caviglia.