De Grandis: “Juventus e Inter vincono giocando in modo molto diverso”

Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha comparato lo stile di gioco della Juventus a quello dell'Inter. Ecco le sue parole: "Juve e Inter sono gemelle diverse che mostrano come si possa vincere in modo diverso, attaccando dal primo minuto come i nerazzurri con una prestazione bellissima o, come i bianconeri, che vincono ma sono certamente più brutti da vedere".