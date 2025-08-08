David, parla il suo ex allenatore: “La Juventus non si è sbagliata”

L'ex allenatore del calciatore ora alla Juventus ha parlato del giocatore e delle sue peculiarità e caratteristiche

La Juventus continua a muoversi sul mercato, anche se, al netto dei riscatti, l’unico calciatore ingaggiato per adesso è l’attaccante Jonathan David. Un innesto importante, in attesa di capire quali saranno gli altri. Jocelyn Gourvennec, ex allenatore del calciatore ai tempi del Lille, ha paralto ai microfoni de La Stampa.

Le parole dell’allenatore

“La Juventus non si è sbagliata. È un grande professionista, un combattente, un giocatore talentuoso. È una persona piuttosto riservata, ma ha personalità, è molto intelligente e capisce tutto molto in fretta. È un regalo per ogni allenatore, perché non c’è bisogno di parlargli troppo. Gli si danno le indicazioni desiderate, lui le assimila e soprattutto le applica. E si mette sempre al servizio della squadra. È un giocatore che corre molto, almeno 12 chilometri a partita. Ama aggredire l’avversario, andare a pressare. È molto astuto e bravo nei movimenti. È capace di attaccare la profondità, ma anche di abbassarsi alle spalle dei centrocampisti. In appoggio fa davvero cose molto interessanti. E, come si dice, “sente” la porta, è uno che segna. È un bravo ragazzo, gli voglio ancora molto bene. I suoi nuovi tifosi, Tudor e i compagni lo adoreranno. Non posso dire quanti gol segnerà, ma segnerà tanto, questo è certo”.