Danilo rinnova con la Juventus fino al 2025

La Juventus ha archiviato la vittoria nel derby contro il Torino ed ha messo nel mirino la sfida contro la Roma , in programma domenica sera allo Stadio Olimpico della Capitale. La squadra si è ritrovata alla Continassa per la preparazione della partita, con il difensore brasiliano Danilo che è sceso in campo con il prolungamento di contratto fino al 2025 firmato.

La sua storia in bianconero si è costruita partita dopo partita, al punto da diventare imprescindibile per la Juve e a far diventare la Juve imprescindibile per lui. Con il nostro Club, infatti, ha totalizzato il numero più alto di presenze in carriera. Presenze che hanno reso Dani, dal suo arrivo in bianconero nella stagione 2019/2020, il difensore della Juve con più partecipazioni a rete contando tutte le competizioni (17, frutto di otto reti e nove assist). Il penultimo gol in ordine temporale, arrivato all'Allianz Stadium contro l'Atalanta il 22 gennaio scorso, tra quelli messi a segno in bianconero è anche quello dal valore simbolico più importante per il momento storico nel quale è arrivato.