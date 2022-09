Danilo: “Benfica gara difficile ma dobbiamo dimostrare di essere al livello”

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Benfica, nella partita valvole per la seconda giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. Dopo l'esordio in casa del PSG, da cui la Juventus è uscita sconfitta per 2-1, i bianconeri dovranno vincere la partita per non complicarsi il passaggio del turno agli ottavi di finale, e per reagire dopo il pareggio di domenica contro la Salernitana.