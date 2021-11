Danilo fuori 2 mesi: lesione all’adduttore della coscia sinistra

Il brasiliano si è sottoposto agli esami di rito questa mattina al J Medical che hanno evidenziato un infortunio

La Juventus è tornata a correre e fare risultato in campionato dopo la pausa, vincendo per 0-2 nell'anticipo del sabato alle 18 contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, battuta tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma. Una partita che non ha visto mai i bianconeri in sofferenza, che si sono imposti grazie a due netti rigori messi a segno entrambi da LeonardoBonucci, vista anche l'assenza di Paulo Dybala. Una partita che ha dato fiducia ai bianconeri anche in vista della sfida di domani sera in programma contro il Chelsea a Stamford Bridge, ma soprattutto in vista della prossima gara di campionato in programma contro l'Atalanta a Torino sabato prossimo.