Damiani: “Scambio Chiesa-Raspadori? Ci può stare…”

Oscar Damiani, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile scambio tra Chiesa e Raspadori.

Oscar Damiani, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dello scambio tra Chiesa e Raspadori. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “Scambio Chiesa-Raspadori? Ci può stare, può essere una buona soluzione per entrambi. Raspadori può giocare al fianco di Vlahovic, non deve giocare lontano dalla porta. Ieri ha fatto un gran goal da grande attaccante, non c’è bisogno che sia alto 1.90 per fare l’attaccante. Paolo Rossi non era altissimo ed era tra i più forti al mondo”. Lo scambio, per ora, è soltanto nelle idee, ma nelle prossime settimane potrebbe prendere piede in modo prepotente.