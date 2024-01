Damascelli: “Sofferenza imprevista della Juventus contro la Salernitana”

La vittoria ottenuta dalla Juventus in campionato contro la Salernitana è stata completamente differente rispetto a quella in Coppa Italia. Un osservazione per il quale Tony Damascelli potrebbe ritenersi particolarmente d'accordo. Sulle colonne de Il Giornale, il giornalista ha infatti parlato del successo dei bianconeri allo stadio Arechi. Ecco le sue parole: