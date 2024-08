Damascelli: “Ora la Juventus è di nuovo competitiva”

Tony Damascelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo gioco dei bianconeri.

Tony Damascelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Rai Sport sul nuovo corso della Vecchia Signora, improntato su una diversa tipologia di gioco: “La cosa più importante di questa Juve è che gioca in modo fresco, guardando la porta avversaria e non la propria. Eravamo abituati ultimanente vedere una squadra troppo prudente, invece l’innesto di questi ragazzi, con il lusso di mettere in panchina giocatori come Douglas Luiz e Danilo, sono un gran segnale per tutti. Siamo solo alla seconda giornata ma è un grande segnale per il mondo bianconero. Ora la Juventus è nuovamente competitiva”.