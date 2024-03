Damascelli: “Con il Napoli la Juve meritava di più. Allegri non ha colpe”

Intervistato a Radio Radio, Tony Damascelli ha commentato la sconfitta subita dalla Juventus contro il Napoli nell'ultimo turno di Serie A. Per il giornalista, i bianconeri non avrebbero demeritato e il risultato sarebbe troppo severo per loro. Ecco le sue parole:

"È stata una partita normale, non una gran partita. Ritmi lentissimi. Il Napoli non gioca più coi ritmi dell’anno scorso. La Juventus ha fatto quello che può fare con quella squadra lì, in cui la precarietà tecnica è spaventosa. Ragazzi inesperti. Un paio di giocatori secondo me non hanno un futuro dentro la Juventus. La squadra avrebbe meritato qualche gol in più. Allegri non ha responsabilità ieri sera".