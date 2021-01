Dall’Inghilterra: un club pronto a fare follie per Pogba

TORINO- La Juventus ha iniziato al meglio il 2021. Il club bianconero, reduce dal 3-0 subito all’Allianz Stadium dalla Fiorentina, ha vinto la prima gara del nuovo anno travolgendo l’Udinese con il risultato di 4-1. La squadra è poi tornata al lavoro quest’oggi alla Continassa per preparare la gara di mercoledì sera contro il Milan, scontro diretto per lo scudetto. La dirigenza, intanto, continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra, come richiesto anche dallo stesso allenatore nelle ultime settimane. Tra gli obiettivi della società c’è quello di rinforzare il centrocampo, che al momento non ha convinto in pieno, mostrando ancora diverse lacune. Il primo nome sulla lista degli acquisti di Paratici, inutile nasconderlo, è Paul Pogba, i cui rapporti con il Manchester United sono ormai arrivati ai minimi storici.

Come riferito dalla stampa britannica, in estate è praticamente sicuro il divorzio tra le due parti. Si attende solamente di capire quale sarà la prossima maglia vestita dal numero 6 francese. Tra le diverse contendenti, in prima fila, ci sarebbe al momento il Psg. Il club francese ha intenzione di costruire una squadra per puntare alla Champions League e, per questo, è pronto a mettere a disposizione del nuovo tecnico Pochettino un centrocampo di livello. I campioni transalpini, per strappare il ragazzo alla concorrenza sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro cash, cifra alla quale la Juve non vorrebbe avvicinarsi. Sullo sfondo rimane poi sempre il Real Madrid.Zinedine Zidane, come risaputo, è un grande estimatore di Paul Pogba e avrebbe messo il suo acquisto tra le priorità per la prossima annata. La sfida, per la Juve, è partita. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<