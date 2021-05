Dalla Spagna: Juve, Real Madrid e Barcellona fuori dalle coppe europee per due anni

La clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna

Continua il botta e risposta a distanza tra l'UEFA e i tre club rimasti all'interno della Superlega (Juventus, Real Madrid e Barcellona). Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato del massimo organo del calcio europeo relativo alle sanzioni che verranno applicate alle nove squadre che hanno rinunciato alla nuova competizione, mentre in mattinata è arrivata l'immediata risposta dei tre club "traditori". La situazione è molto tesa e, secondo quanto riportato da Cadena Cope, nei prossimi giorni il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin, probabilmente dopo la finale di Champions League, potrebbe annunciare la definitiva esclusione dalle coppe europee per i prossimi due anni di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Vedremo come proseguirà la situazione, ma la sensazione è che la guerra sia appena all'inizio. Attenzione però perché intanto in queste ore è esplosa all'improvviso anche una bomba su Allegri: l'annuncio a sorpresa è clamoroso! <<<