Daino: “Il gioco della Juventus penalizza gli attaccanti. Ma Vlahovic…”

Dagli studi di SportitaliaMercato, Daniele Daino ha parlato dei limiti palesati dall'attacco della Juventus in questa stagione. Ecco le sue parole: ""Sicuramente la Juventus non fa del gioco offensivo la sua caratteristica primaria, Allegri lo conosciamo, ha una filosofia e una mentalità che non porta la Juventus a creare quelle 20 occasioni a partita come fanno altre squadre. Questo chiaramente penalizza gli attaccanti, però non deve essere una giustificazione per un giocatore che è stato pagato 75 milioni. E' vero che Vlahovic alla Fiorentina aveva dei rifornimenti importanti, perché Italiano è un allenatore che crea tante occasioni in tutte le partite, però è anche vero che ho visto dei gol di Vlahovic dove li faceva lui da solo, si girava, puntava, dribblava e andava in gol. Ecco, queste giocate ancora nella Juve non le ho viste".