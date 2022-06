Daino: “Di Maria? Un grande, ma io prenderei Berardi”

L'ex difensore del Milan, ai microfoni di SportitaliaMercato, ha parlato del possibile trasferimento in bianconero dell'attaccante argentino.

redazionejuvenews

Il mercato della Juventusè in pieno fermento. La società bianconera è al lavoro per trovare i giusti rinforzi e accontentare Massimiliano Allegri. L'obiettivo per la prossima stagione è chiaro: tornare ai massimi livelli e competere per vincere. Per questo il tecnico ha chiesto giocatori pronti ed esperti, che sappiano già come si vince. Per questo ormai da settimane il club bianconero è sulle tracce di Angel Di Maria. Il giocatore argentino ha lasciato il Paris Saint-Germain a parametro zero e piace anche al Barcellona. I bianconeri, dopo i tentennamenti del Fideo, hanno recapitato all'attaccante una nuova proposta ed entro domani è attesa una sua risposta.

Di questo possibile trasferimento bianconero ha parlato Daniele Daino, ex difensore del Milan, ospite di SportitaliaMercato. Questa la sintesi di TuttoJuve.com: "Allegri è stato chiaro e conoscendo l'Allegri allenatore lui punta sui giocatori pronti. Poi se parliamo di Di Maria, penso sia uno dei giocatori più forti tecnicamente degli ultimi 20 anni, lo metto tranquillamente tra i migliori 5. Sarebbe bello vederlo nel nostro campionato, poi se chiedete a me, io non fare questa operazione. Perché non è un investimento a lungo termine, per un giocatore che firma per un anno, considerando che c'è anche il Mondiale, io non lo farei.

A me piace guardare i numeri, Di Maria ha sicuramente i numeri, ma se guardiamo il nostro campionato, il giocatore che ha i numeri migliori, giocando in quel tipo di quel posizione, è Domenico Berardi, in assoluto: per assist, per costanza, per rendimento, è cresciuto mentalmente, non è più il Berardi che aveva quelle sue uscite da rosso diretto. E' maturato, è continuo, fa assist, fa gol, è un giocatore completo. Purtroppo in Italia si usa fare questi tipi di mercato che io non condivido. Io Berardi lo vedrei bene alla Juve come al Milan".