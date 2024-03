D’Agostino: “Non aveva le coppe ma la Juventus non ha cambiato marcia”

D'Agostino ha parlato della stagione della Juventus: per l'ex calciatore, i bianconeri avrebbero solo in parte sfruttato l'assenza dalle coppe

Intervenuto a Radio Goal, Gaetano D'Agostino ha parlato dei temi della sfida tra Napoli e Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus è stata facilitata dal fatto di non avere le coppe europee e non ha mai fatto il cambio di marcia. Qualitativamente il Napoli è più forte e completo della Juve, ma viene da questi otto mesi in cui ha vissuto sulle montagne russe".