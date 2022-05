Da Graca: “Dybala il mio idolo, il debutto momento fantastico”

Marco Da Graca, calciatore della Juventus U23, ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, parlando anche di Ronaldo.

Su Ronaldo: "Un giorno mi ha detto: “Quando sei vicino alla porta, c’è solo un segreto: restare tranquilli”. Ma non dimenticherò mai nemmeno la volta in cui, durante un ritiro pre gara, mi ha invitato in camera sua assieme a Portanova. Avete giocato alla Play-Station? No, quella volta Cristiano ci ha dato dei veri e propri consigli di vita. Ricordo che ci disse: “Ragazzi, non sprecate mai i soldi e interessatevi sempre in prima persona agli investimenti”. Uscito dalla stanza ho ripensato a quando ero bambino e per il compleanno mi preparano una torta con le immagini di CR7, Neymar e Abel Hernandez del Palermo".