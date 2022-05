Juventus, Di Maria saluta i compagni del PSG: i bianconeri si avvicinano

Angel Di Maria, con un post sui social, ha salutato in compagni del Paris Saint-Germain. La Juventus è ad un passo.

Un indizio in più che avvicina sensibilmente l'ex Real Madrid alla Juventus. Infatti, le negoziazioni tra Di Maria ed il PSG andavano avanti da tempo, ma alla fine non si è trovato un nuovo accordo, motivo per cui l'avventura del classe '88 con Les Parisiens è da ritenersi conclusa. La Vecchia Signora, già negli scorsi giorni è andata all-in sul centrocampista argentino, offrendo un contratto annuale con opzione per il secondo a 7 milioni di euro, rispettando le richieste di Di Maria, che in una recente intervista aveva parlato così del suo futuro: "La mia idea? Giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi se vengo convocato, e poi tornare in Argentina. Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa".