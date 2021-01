Czyborra del Genoa: “Che bello segnare alla Juventus”

TORINO – Arrivato in Italia lo scorso gennaio, Lennart-Marten Quint Czyborra si sta imponendo come uno dei giovani più interessanti del nostro campionato. Di proprietà dell’Atalanta, attualmente è in prestito al Genoa, con cui, dopo l’arrivo di Davide Ballardini, sta giocando con regolarità. Inoltre, sta fornendo buonissime prestazioni. Tra queste, anche quella contro la Juventus negli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021 giocati all’Allianz Stadium di Torino. In quell’occasione, il giovane esterno tedesco ha realizzato il suo primo gol in Italia e lo ha fatto proprio contro la Vecchia Signora. Intervistato da TuttoSport, il calciatore del Genoa ha voluto raccontare le sue impressioni sulla sua prima rete italiana e sul suo percorso in rossoblù.

Ecco, dunque, le parole di Lennart Czyborra: "Qui in Italia mi è servito un po' di tempo per abituarmi, specialmente perché mi sono ritrovato in un paese straniero senza conoscere la lingua e, in più, in questo momento così difficile che stiamo vivendo. Adesso, però, credo di aver trovato la mia giusta dimensione. Per quanto riguarda l'arrivo di Davide Ballardini in panchina posso dire che, ogni volta che si cambia qualcosa, ci sono sempre delle nuove motivazioni ed uno spirito nuovo. Il vero Genoa non è quello che vedevamo prima, ma quello che si vede adesso. Tuttavia, possiamo e dobbiamo ancora migliorare. Per quanto riguarda la mia carriera, io voglio migliorare ogni giorno sempre di più. Se il mister mi dà fiducia credo di poterlo fare. Che bello segnare alla Juve. Per me è stata una soddisfazione incredibile, dato che ho fatto gol contro il miglior portiere che c'è. Purtroppo non abbiamo passato il turno, ma sono state delle emozioni bellissime".