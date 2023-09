Cugini: “Milan e Inter si sono autofinanziate, la Juventus non lo ha fatto”

Cugini ha parlato del sul calciomercato della Juventus: i bianconeri, a differenza di Milan e Inter, non sono riusciti nell'autofinanziamento

"Inter e Milan si sono autofinanziate il mercato, la Juventus no. Ha provato a farlo ma non ci è riuscita, la cessione di Vlahovic e l'arrivo di Lukaku avrebbe cambiato molto, ma a livello di ingaggio ci sarebbe stata poca differenza. A livello di calcio non ho visto un gran gioco da parte della Juventus: bene con l'Udinese, ma con il Bologna mi è sembrata la squadra dell'anno scorso. Il Napoli gioca meno bene della scorsa stagione, la Lazio ha un allenatore che fa giocare le sue squadre".