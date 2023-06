Cuccureddu: “Alla Juve va trasmesso lo spirito, Allegri può farlo”

Non so i progetti e gli accordi che hanno preso. Allegri ha ancora due anni di contratto con la Juve e andrebbe in Arabia solo per i soldi, non per altro. Merita la conferma? Lui è bravo, lo ha dimostrato vincendo. Poi a volte ci sono annate cha vanno male per varie ragioni. Se rimane ha bisogno che gli venga fatta una squadra con determinati giocatori. Servono rinforzi in tutti i reparti, soprattutto in difesa. La Juve è una squadra che i gol li fa sempre, per cui è importante non prenderne. Qualche rinnovamento va fatto specialmente in difesa".