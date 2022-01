Cuadrado: “Stiamo trovando la strada giusta, siamo tutti contenti qui”

Il calciatore della Juventus ha parlato al termine della partita vinta ieri sera dai bianconeri per 4-1 contro la Sampdoria e valevole per gli ottavi di Coppa Italia

Il calciatore della Juventus Juan Cuadrado, ha parlato intervistato dai microfoni di Mediaset al termine della patita contro la Sampdoria, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, e vinta dalla Juventus per 4-1, anche grazie ad un gol del colombiano.

"Sì, è molto importante trovare i gol anche con i nostri attaccanti, penso che ci riempia di fiducia per affrontare quello che verrà da oggi in avanti, che saranno partite difficilissime. Ma stiamo trovando la strada giusta e dobbiamo continuare così".

La società è stata chiara: per i giocatori in scadenza appuntamento a febbraio. È sicura che molti di voi resteranno anche per quello che è l'attaccamento alla maglia.