Juve, Dybala torna a sorridere: gol ed esultanza. Ma il rinnovo…

Contro la Sampdoria Dybala ha segnato ancora, ma questa volta l'esultanza c'è stata. La Juve si farà scappare un talento così grande?

Sguardi cupi e pensierosi, malumori a non finire, il rapporto tra la Juventus e Paulo Dybala nelle ultime settimane sembra a tutti gli effetti una storia d'amore in crisi. Dopo il gol contro l'Udinese il numero 10 non aveva esultato, andando a gettare ancora più ombre sul suo futuro in bianconero. Ieri sera, a distanza di pochi giorni, La Joya è tornato a segnare, ma questa volta l'esultanza c'è stata. Dybala è subentrato dalla panchina e pochi minuti dopo ha trovato il gol del 3 a 1. Cercato, voluto e seguito da un urlo di gioia e felicità. Una rete che scaccia le paure? Probabilmente no. I problemi con il rinnovo di contratto rimangono, ma Dybala ha fatto capire alla dirigenza bianconera la sua importanza all'interno della squadra.