Juve: la situazione degli infortunati

TORINO – La Juventus ha perso sabato contro il Napoli al Maradona, fermando la sua rincorsa alla vetta della classifica e la sua striscia di risultati utili consecutivi. I bianconeri sono ora al quarto posto in classifica, distanti 8 punti dall’Inter capolista. Per gli uomini di Andrea Pirlo però è il momento di rituffarsi in Europa, con la sfida di Champions League contro il Porto alle porte, con il tecnico alle prese con alcuni problemi derivati dagli infortuni dei suoi giocatori.

Se fino alla scorsa settimana Pirlo poteva lavorare con tutto il gruppo, al netto di Ramsey e Dybala, oggi il tecnico bianconero deve affrontare una serie di indisponibilità: si teme infatti per le condizioni di Juan Cuadrado, uscito dolorante alla coscia destra nell’intervallo della sfida del Maradona. Per capire la reale entità dell’infortunio saranno decisivi gli esami cui oggi si sottoporrà il colombiano, ma intanto è evidente che il problema non possa essere riassorbito in poche ore, con il giocatore che sicuramente salterà la partita contro il Porto. Oltre alla defezione del colombiano quindi, Andrea Pirlo avrà molti problemi a centrocampo in vista della partenza per il Portogallo: detto di Aaron Ramsey che potrebbe tornare nei convocati per mercoledì, c’è preoccupazione dell’ambiente per le condizioni di Arthur cui è stata rilevata una calcificazione e sul quale è difficile prevedere i tempi di guarigione, in quanto potrebbe servire anche un’intervento chirurgico. Oltre al brasiliano anche McKennie è in dubbio, come spiegato dallo stesso tecnico, che ha detto che il giocatore, già durante la scorsa settimana, non era al meglio.

Buone notizie potrebbero però arrivare da Paulo Dybala: la Joya sembrava potesse essere convocata contro il Napoli, ma il ripresentarsi del dolore ha consigliato cautela al tecnico. L’argentino potrebbe quindi trovare un posto nei convocati per mercoledì, con Andrea Pirlo che potrebbe concedergli non più di qualche minuto, per iniziare a farli ritrovare la forma migliore.