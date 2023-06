Juan Cuadrado, ex calciatore della Juve, ha voluto salutare la Vecchia Signora con un messaggio sui social.

Juan Cuadrado, oramai ex difensore della Juventus, ha voluto salutare i bianconeri con un post. Ecco le sue parole: "Grazie Dio. Storia di un grande amore. È quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della Juventus. Abbiamo vinto e gioito insieme, superando uniti anche i momenti di difficoltà.