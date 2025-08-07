Criscito: “Alla Juve mi sono sentito emarginato”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato del suo periodo in bianconero e degli errori che lo hanno portato all'addio

La Juventus si sta preparando in Germania alla ripresa del campionato, in programma tra poco piu di due settimane. La squadra sta lavorando per farsi trovare al meglio alla ripresa, anche se dal mercato dovrebbero arrivare alcuni innesti, che potrebbero raggiungere Torino negli ultimi giorni del mese.

Le parole dell’ex

Intanto l’ex calciatore dei bianconeri ed ex capitano del Genoa Mimmo Criscito, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha ricordato il suo passato sotto la Mole.

“Sono alla Juventus, sbaglio un paio di partite, sì, anche quella del famoso gol di Totti, che mi manda fuori giri con una finta e segna. È vero, ero un pivello, ma mi sono sentito emarginato. La cosa che mi feriva di più erano le bugie sul mio conto. Quando tornai al Genoa Gasperini mi ridiede un equilibrio, mi cambiò ruolo, mi fece diventare il calciatore che poi sono diventato. Se ho dei rimpianti per come è andata alla Juve? No, è andata così. Ero giovane, si può sbagliare qualche partita a quell’età. Ma la Juve non ti aspetta, devi essere subito pronto”.