Di Maria: il giocatore sempre più vicino alla Juve

La Juventus continua il suo lavoro sul mercato per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del prossimo campionato

La Juventus ha chiuso il campionato al quartoposto, perdendo l'ultima partita disputata al Franchi di Firenze contro la Fiorentina per 2-0. Una stagione, quella della squadra bianconera, che è stata molto sottotono rispetto alle precedenti, ed è stata condizionata dalla partenza in sordina della squadra, che nelle prime quattro giornate ha raccolto solo 2 punti. La squadra di Massimiliano Allegri non è mai stata realmente in lotta per giocarsi lo Scudetto, e le sconfitte contro l'inter in finale di Supercoppa Italia e in quella di Coppa Italia hanno fatto il resto. Per questo la società si sta già muovendo sul mercato, con alcuni colpi in dirittura d'arrivo.