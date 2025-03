Juventus, Criscitiello spara la bomba: "Il prossimo allenatore..."

In casa Juventus si continua a lavorare: ecco il pensiero del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello

Juventus, Criscitiello non le manda a dire

Michele Criscitiello non le manda a dire. Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista ha commentato senza filtri la situazione della Juventus, tra la scelta di esonerare Thiago Motta e l’arrivo, a sorpresa, di Igor Tudor. “Il problema non è solo l’allenatore – dice – ma proprio come viene gestita la Juve. Hanno mandato via Motta nel momento sbagliato, e anche nel modo sbagliato. E poi succede che escono fuori pure le parole di Giuntoli in un dialogo privato… se è vero, è gravissimo. Vuol dire che c’è qualcuno dentro che parla troppo“.

Criscitiello si sofferma anche sugli errori di Motta: “Dal punto di vista tecnico ha sbagliato, certo, ma anche nella gestione del gruppo. Se non sai parlare con i giocatori, fai fatica a guidare uno spogliatoio come quello della Juventus. Danilo, Vlahovic, Fagioli… bisogna saperci fare, e lì ha mostrato dei limiti“. Il bersaglio principale, però, è Giuntoli. “Sta perdendo il controllo – accusa – lo vedono tutti. Dopo la partita con la Fiorentina doveva cambiare allenatore, c’erano due settimane per sistemare le cose. Invece lo conferma, poi ci litiga e lo esonera. Non ha senso“. Su Tudor, il giudizio è chiaro: “È un traghettatore. Deve fare il Mondiale per Club, ma non è lui il futuro. Meglio lui che Mancini, certo, ma non basta. La Juve deve ripartire da nomi veri: Conte, Osimhen, Tonali. Però portarli a Torino non sarà facile, specie se De Laurentiis non molla“.