Criscitiello: “Juve abituata a vincere. Se l’Inter non la stacca…”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha analizzato i temi del weekend di campionato. Tra questi, la lotta serrata a due per lo scudetto tra Inter e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "La Juventus non molla e non mollerà. Certamente due filosofie diverse e due modi di fare calcio diverso. E’ anche vero che sono due rose costruite in maniera opposta e Allegri oggi non ha neanche la metà della qualità che si ritrova Simone Inzaghi. Però vedete la Juve. Sempre la stessa. Brutta, ti aspetta e ti punisce".