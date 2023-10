Juventus, cresce l’ottimismo per Chiesa! Vlahovic di nuovo in gruppo

In questa sosta per le nazionali per la Juventus non c'è stato modo di rilassarsi. Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa bianconera. Con lo scoppio del caso scommesse, la squadra di Allegri ha perso Fagioli.

I due attaccanti ci saranno

C'è poi chi non ha preso parte agli impegni delle nazionali, come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. I due attaccanti avevano saltato il derby contro il Torino per noie fisiche. Il serbo non ha risposto alla convocazione e sta lavorando per smaltire i problemi di lombalgia e oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. L'azzurro si era unito al gruppo di Spalletti per poi tornare a Torino prima della sfida con Malta e sta seguendo il programma per tornare al 100%. Entrambi puntano a esserci con il Milan domenica sera.