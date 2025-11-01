Cremonese-Juve, Spalletti a Dazn: "Abbiamo fatto una buona partita. Koopmeiners..."

È da poco terminata la partita tra Cremonese e Juventus: i bianconeri di mister Spalletti si impongono per 2-1 contro la squadra di Nicola. Al termine della gara il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo di questa sera. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Se stasera ho visto applicazione e voglia di tornare nel giro dello scudetto e se ho intuito su cosa andare a lavorare? L’ho detto perché bisogna bisogna dirlo, la strada è lunghissima per fare questo e sicuramente bisogna migliorare anche se abbiamo fatto una buonissima partita perché ci siamo creati tante occasioni, però crearle e poi sciuparle come le abbiamo sciupate insomma anche quello lì va bene da un lato e bisogna lavorare dall’altro. Però siamo contenti. Posizione di Koopmeiners? Può fare il braccetto di sinistra. Lo può fare, lo può fare, lo ha già fatto in nazionale.

Poi le intenzioni debbono essere queste. Più che altro è servito ai ragazzi come messaggio che noi non si va a difendere una partita, noi si va a voler giocare. Ecco, questo atteggiamento qui di lui mi è piaciuto più della partita che ha fatto perché poi ha comandato di continuo quelli davanti, ha detto come mettersi, è stato aggressivo, è stato difensivo e se noi l’avessimo usato di più nel giro palla nel perimetrale basso quando si costruiva dal portiere lui sarebbe entrato di più a centrocampo a fare superiorità. L’intenzione era quella lì, di vederlo entrare a giocare, far allungare un po’ Khéphren e avere l’uomo in più a metà campo. Invece questo l’abbiamo fatto poco. E lui si è fatto apprezzare forse di più per quelle che non sono le sue qualità, che sarebbe stato facile invece usare quelle che ha.

Se la classifica era la questione meno problematica? Secondo me io ho trovato una squadra in condizioni perché Tudor si vede che, anche quando era in panchina, si vede che è uno che stimola la corsa, che la squadra l’ha allenata. Poi si subisce un po’ di questa pressione, di questo livello che ha la Juventus da un punto di vista storico, da un punto di vista di quello che può essere il futuro, perché la Juventus ha potenzialità da tutte le parti e probabilmente ancora qualcuno deve raggiungere quel livello e quello spessore lì per poter starci comodo dentro questa tuta qui. Però oggi secondo me abbiamo fatto una buona partita, io sono molto contento. Ci sono state delle situazioni dove la palla è girata davanti alla porta per 4-5 volte e non c’è stato uno che la buttasse dentro. Ma intanto lì ci siamo arrivati, anche da ultimo abbiamo pressato, siamo saliti, siamo stati dentro partita, delle volte abbiamo sofferto. Sono contento della squadra”.