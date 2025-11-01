Cremonese-Juventus, McKennie a Dazn: “Ecco cosa mi ha chiesto Spalletti”

Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn poco prima della gara contro la Cremonese

Manca sempre meno alla gara tra Cremonese e Juventus. Poco prima del fischio d’inizio del match, McKennie è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del centrocampista bianconero:

“Spalletti? Si è presentato bene, vuole entrare con energia. Tanti conoscono il mister e il suo modo di giocare, però è importante essere disponibili verso la sua idea, il suo modo di fare. Dobbiamo essere sempre disponibili nei confronti di tutte le cose che vuole fare sul campo, anche fuori dal campo. Vediamo come va. Cosa mi ha chiesto? Lavoro e corsa”.