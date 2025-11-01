Cremonese-Juventus, la probabile formazione di Spalletti

Si avvicina il debutto di Spalletti sulla panchina bianconera. Vediamo la probabile formazione per la gara di questa sera.

La prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus si avvicina. Andiamo a vedere, quale potrebbe essere la formazione che il mister deciderà di schierare questa sera, per la sfida contro la Cremonese.

Al momento, il tecnico toscano non dovrebbe stravolgere il reparto difensivo. In porta spazio a Di Gregorio. Sì dovrebbe continuare con una linea difensiva a tre. I tre difensori che comporranno il pacchetto difensivo, con molta probabilità saranno Kalulu, Gatti e Rugani.

Per quanto riguarda il centrocampo, sulla fasce spazio a Cambiaso e a Kostic. In mezzo al campo, Spalletti si affiderà al capitano Locatelli, McKennie e a Koopmeiners. Proprio in questi giorni, il nuovo allenatore ha espresso parole di forte gradimento per il centrocampista olandese. Nuova chance quindi per Temu, che è chiamato a dare una svolta in positivo alla sua stagione.

In attacco, dato l’assenza per infortunio di Yildiz, dovrebbero trovare spazio Openda e Vlahovic. Confermata quindi la coppia offensiva che ha giocato nel turno infrasettimanale contro l’Udinese.

Juventus (3-5-2): Di Gregorio, Kalulu, Rugani, Gatti, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kostic, Vlahovic, Openda.