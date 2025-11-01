Cremonese-Juventus, la designazione arbitrale della gara

La Juventus, scenderà in campo questa sera per il match contro la Cremonese. Grande attesa per l’esordio di Luciano Spalletti in panchina, che sarà subito atteso da una gara importante e allo stesso tempo delicata. I bianconeri, reduci dalla vittoria per 3-1 contro l’Udinese, dovranno andare alla ricerca dei tre punti, per iniziare un percorso di continuità, fondamentale in questo periodo della stagione. Scopriamo chi dirigerà la gara:
ARBITRO: Chiffi, sez. Padova
ASSISTENTI: Cecconi, sez. Empoli, Moro, sez. Schio
QUARTO UFFICIALE: Pezzuto, sez. Lecce
VAR: Maggioni, sez. Lecco
AVAR: Sozza, sez. Seregno