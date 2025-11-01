Cremonese-Juventus, la designazione arbitrale della gara
Cremonese-Juventus, la designazione arbitrale della gara

Stefania Palminteri
1 Novembre, 13:40
Daniele Chiffi
Scopriamo la designazione arbitrale assegnata dall’AIA , per il match Cremonese-Juventus. Gara valida per la decima giornata di Serie A.

La Juventus, scenderà in campo questa sera per il match contro la Cremonese. Grande attesa per l’esordio di Luciano Spalletti in panchina, che sarà subito atteso da una gara importante e allo stesso tempo delicata. I bianconeri, reduci dalla vittoria per 3-1 contro l’Udinese, dovranno andare alla ricerca dei tre punti, per iniziare un percorso di continuità, fondamentale in questo periodo della stagione. Scopriamo chi dirigerà la gara:

ARBITRO: Chiffi, sez. Padova

ASSISTENTI: Cecconi, sez. Empoli, Moro, sez. Schio

QUARTO UFFICIALE: Pezzuto, sez. Lecce

VAR: Maggioni, sez. Lecco

AVAR: Sozza, sez. Seregno

