Cremonese-Juventus, Kostic a Dazn: "Gol molto importante. Spalletti..."

Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro la Cremonese

Tra i calciatori della Juventus che si sono maggiormente messi in mostra nella gara di ieri sera contro la Cremonese vi è senza ombra di dubbio Filip Kostic, autore della rete valida per il vantaggio bianconero e di una prestazione complessivamente soddisfacente. A tal proposito, l’esterno serbo bianconero al termine della gara contro la squadra di Nicola è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria conquistata. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Cosa ci ha chiesto Spalletti di nuovo? Al di là delle indicazioni tattiche, la palla arriva, ho seguito l’azione, sono stato fortunato e quindi ho fatto gol, questo è l’importante. Se pagherò la cena? Certo, pago la cena per Dusan, per la squadra, questo gol è molto importante, tre punti”.