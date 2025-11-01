Cremonese-Juventus, i precedenti tra le due squadre

La Juventus, tramite il proprio sito, ha analizzato i precedenti e i numeri tra i bianconeri e la Cremonese. Qui sotto, riportiamo la nota della società:
STATISTICHE GENERALI
- “La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto sfide giocate nel girone d’andata contro squadre neopromosse (5V, 3N): l’ultima sconfitta con squadra provenienti dalla B nel girone d’andata risale al 18 settembre 2022 (1-0 a Monza, rete di Gytkjaer).
- La Cremonese è, insieme al Piacenza, una delle due squadre contro cui la Juventus ha giocato più partite in Serie A senza mai perdere: 16 match contro entrambe (12V, 4N contro i grigiorossi).
- Il 67% dei gol subiti dalla Juventus in questo campionato sono arrivati nel primo tempo (6/9), percentuale record della Serie A 2025/26.
- La Cremonese ha segnato per cinque match consecutivi in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 1996 (serie di sei in quel caso).
- La Juventus ha tentato 150 conclusioni in questo campionato, solamente l’Inter con 170 ha fatto meglio finora.
FOCUS GIOCATORI
CREMONESE
- Jamie Vardy ha segnato nel suo ultimo match allo stadio Zini in Serie A e ha registrato tre gol nelle ultime quattro gare interne considerando anche il massimo campionato inglese, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 16 partite casalinghe di Premier League con la maglia del Leicester.
- Tutti i quattro gol di Federico Bonazzoli in questa Serie A sono arrivati in trasferta e solo una volta l’attaccante classe 1997 ha realizzato più reti in match esterni in una singola edizione del torneo: sei nel 2021/22 con la maglia della Salernitana – la sua ultima rete in casa è stata il 7 aprile 2024 con l’Hellas Verona.
- Le prime tre partite in Serie A di Tommaso Barbierisono arrivate tra aprile e maggio 2023 con la maglia della Juventus.
- Nessun centrocampista ha servito più assist di Jari Vandeputte in questa Serie A: quattro, al pari di Nico Paz. Più in generale, considerando i maggiori cinque campionati europei, tra i pari ruolo solo Luis Milla e Farès Chaïbi (cinque entrambi) hanno fornito più passaggi vincenti nella stagione in corso.
- La Cremonese è l’unica squadra a vantare più di un giocatore con almeno due gol di testa in questo campionato: Filippo Terracciano (due) e Federico Baschirotto (due).
JUVENTUS
- Dal 2019/20 (sua prima stagione in gol nel torneo), solo Ciro Immobile (33) e Domenico Berardi (28) hanno realizzato più gol su rigore di Dusan Vlahovicin Serie A (21 come Lorenzo Insigne e Hakan Çalhanoglu).
- Federico Gatti ha realizzato due gol in tutte le competizioni nel 2025/26, già uno in più rispetto all’intera scorsa stagione – l’unico anno in cui con la Juventus ha fatto meglio è stato il 2023/24 (quattro gol in quel caso).
- Andrea Cambiaso è uno dei tre difensori che hanno fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2021/22) insieme a Federico Dimarco e ad Alessandro Bastoni.
- Dal suo arrivo in bianconero (2020/21), Weston McKennie (11G+14A) è uno dei due centrocampisti che ha segnato più di 10 reti e fornito più di 10 assist in Serie A con la Juventus (insieme ad Adrien Rabiot: 18+12).
- Luciano Spalletti ha collezionato finora 559 panchine in Serie A, vincendo 288 incontri; tra gli allenatori del massimo campionato, dal 1929/30 in avanti, solo tre contano più successi: Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (307) e Nereo Rocco (302). La Juventus sarà l’ottava squadra guidata dal tecnico toscano nel massimo torneo italiano”.