Cremonese-Juventus, i precedenti tra le due squadre

Analizziamo i numeri e i precedenti tra Cremonese e Juventus. Le due squadre, scenderanno in campo stasera alle ore 20:45.

La Juventus, tramite il proprio sito, ha analizzato i precedenti e i numeri tra i bianconeri e la Cremonese. Qui sotto, riportiamo la nota della società:

STATISTICHE GENERALI “La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto sfide giocate nel girone d’andata contro squadre neopromosse (5V, 3N): l’ultima sconfitta con squadra provenienti dalla B nel girone d’andata risale al 18 settembre 2022 (1-0 a Monza, rete di Gytkjaer).

La Cremonese è, insieme al Piacenza, una delle due squadre contro cui la Juventus ha giocato più partite in Serie A senza mai perdere: 16 match contro entrambe (12V, 4N contro i grigiorossi).

Il 67% dei gol subiti dalla Juventus in questo campionato sono arrivati nel primo tempo (6/9), percentuale record della Serie A 2025/26.

La Cremonese ha segnato per cinque match consecutivi in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 1996 (serie di sei in quel caso).

La Juventus ha tentato 150 conclusioni in questo campionato, solamente l’Inter con 170 ha fatto meglio finora.