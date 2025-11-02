Cremonese-Juventus, i numeri del match

La Juventus, tramite il proprio sito, ha analizzato i dati e le statistiche del match giocato contro la Cremonese. Di seguito riportiamo la nota:
CREMONESE-JUVENTUS: I DATI E LE STATISTICHE DEL POST PARTITA
- Quello di Filip Kostic contro la Cremonese (01:25’’) è il secondo gol più veloce segnato da un giocatore della Juventus in trasferta in Serie A dopo quello di Nicola Legrottaglie contro l’Atalanta, il 20 aprile 2008 (00:46’’ in quel caso) – da quando è disponibile il dato (dal 2004/05).
- La Cremonese è diventata la formazione contro cui la Juventus ha disputato il maggior numero di match senza mai perdere in Serie A: 17 – 13V, 4N contro i grigiorossi.
- La Juventus ha segnato cinque reti nelle ultime due gare di Serie A (vs Udinese e Cremonese) per la formazione bianconera una in meno di quante quelle realizzate nelle precedenti sei sfide di campionato (sei, appunto).
- Tra i difensori che hanno segnato almeno cinque reti e fornito almeno cinque assist negli ultimi tre campionati di Serie A (dal 2023/24), Andrea Cambiaso è il più giovane (5G+7A – classe 2000).
- Dopo cinque gare di fila senza successi in campionato (3N, 2P) la Juventus ha vinto due gare consecutive in questa Serie A (vs Udinese e Cremonese).
- Prima di oggi (vs Cremonese), l’ultima rete segnata da Filip Kostic in Serie A risaliva al 19 marzo 2023, nel successo esterno per 1-0 contro l’Inter.
- Solo l’Inter (81) ha tentato più conclusioni della Juventus nella prima frazione di gioco in questo campionato (80).