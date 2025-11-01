Cremonese-Juventus, dove vedere la gara in TV

I bianconeri scenderanno in campo stasera alle ore 20:45. Ad attenderli, nella gara valida per la decima giornata, c’è la Cremomese. Scopriamo dove vedere il match in TV.

La nuova Juventus di Luciano Spalletti è pronta a scendere in campo. I bianconeri, saranno impegnati nella trasferta di Cremona, dove ad attenderli c’è una Cremonese in un grande momento di forma. I ragazzi guidati da Nicola, infatti fino ad ora stanno stupendo tutti a suon di ottime prestazioni.

I grigiorossi, reduci dalla vittoria per 0-2 sul campo del Genoa, arrivano alla gara con un solo punto in meno rispetto alla Juventus. Quest’ultima, reduce dalla vittoria per 3-1 contro l’Udinese, dovrà confermarsi per proseguire la risalita in classifica. Per il tecnico di a Certaldo all’esordio in panchina, sarà tutt’altro che una sfida facile.

Dove vedere la gara in TV

Cremonese-Juventus, gara valida per la decima giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 20:45, sarà visibile in diretta su Sky ai canali 201 e 202 e su DAZN. Inoltre, vi ricordiamo che potrete seguire la diretta della partita con noi.