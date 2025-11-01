Cremonese-Juve, Spalletti a Dazn: “Sono convinto che conti la squadra e non il singolo”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore bianconero ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Cremonese

È tutto pronto per il fischio d’inizio di Cremonese e Juventus. Prima della partita contro la squadra di Nicola, mister Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole dell’allenatore bianconero:

“Con quali parole mi sono presentato? Si punta sempre sui rapporti, le relazioni, sono convinto che conti la squadra e non il singolo. Se instauri un bel rapporto e tutti lo vivono uguale, lavorando insieme e in maniera seria ti svegli un giorno e sei di livello superiore. Sono queste le cose che contano. Dobbiamo stare insieme qualche mese e se facciamo nascere l’empatia è più bello.

Devo trovare la possibilità di sostituire la qualità di Yildiz dentro al campo, mi ci vuole tecnica e qualità. Si cerca di fare la partita trovandola nei calciatori a disposizione. Questi credo che siano i migliori a disposizione.

Coraggio? Diventa fondamentale, non siamo in una situazione dove nessuno ci guarda. O ci stai nel modo giusto o ti fai da parte. Ci vuole assolutamente coraggio, si sbaglia, ma va fatto con coraggio”.