Cremonese-Juve, Nicola in conferenza: “Fatto un’ottima partita sotto l’aspetto tecnico-tattico”

Le dichiarazioni rilasciate da Nicola, allenatore della Cremonese, al termine della partita persa contro la Juventus

Nicola, allenatore della Cremonese, ieri sera è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita persa contro la Juventus di Luciano Spalletti. Di seguito il suo parere sulla sconfitta incassata contro i bianconeri:

Dalle sconfitte si può anche crescere, il progresso è costante e si è vista una buonissima Cremonese anche questa sera.

“La gente si è divertita, credo. Si è visto alla fine. Ho visto una squadra che non smette di credere in ciò che fa. Per me stasera abbiamo fatto un’ottima partita sotto l’aspetto tecnico-tattico. Davanti abbiamo pagato un po’ di fisicità: sviluppavamo bene, però quando arrivavamo agli attacchi laterali ci è mancato portare più giocatori in area, con frequenza. I nostri attaccanti hanno dovuto fare un lavoro pazzesco contro Kalulu, Gatti, Locatelli, Rugani… sono esperti, hanno una fisicità importante. Erano anche loro alla terza partita in una settimana. Sì, dovevamo fare un migliore primo tempo, ma rispetto al match con l’Inter abbiamo fatto un passo in avanti. Peccato, se trovavamo il gol nei primi 20′ del secondo tempo poi chissà cosa sarebbe successo dopo. L’avevamo anche riaperta, poi ritmi troppo spezzettati. Comunque accettiamo il verdetto”.

Ottima Cremo dal punto di vista psicologico. Una bella tenuta mentale.

“Il paradosso di stasera è che, finita la partita, c’era delusione per non essere arrivati al pari. La Juventus non ci ha schiacciato, anche vedendo i numeri. Non lo dico con presunzione. Alla fine sembravamo quasi infastiditi dal fatto di non averla pareggiata”.

Si chiude una settimana atipica con 4 punti importanti per il percorso, perdendo di misura contro una delle big del campionato. Il bilancio è certamente positivo, ora finalmente qualche giorno in più per recuperare: in questi giorni hanno anche giocato quasi sempre gli stessi.

“Non abbiamo ora chissà quali soluzioni a disposizione, anche se abbiamo sfruttato questi giorni per provate tatticamente qualcosa di diverso. E poi non sempre riusciamo a sfidare gli altri nell’uno contro uno. Ora stacchiamo un giorno, giocheremo di venerdì, lo accettiamo, e l’importante è recuperare le energie. Sarà una sfida difficile, per altre motivazioni, già solo per il fatto che saremo fuori casa. Ogni squadra ha le proprie risorse e la propria identità: chi lotta per la salvezza vuole ciò che vogliamo noi, e così le altre. Proseguiamo, andiamo avanti, consapevoli che c’è sempre da migliorare, ma l’impegno che ci stanno mettendo è gratificante. Anche la qualità del gioco”.

Il primo gol preso a freddo con rimpallo di Vandeputte, il secondo gol preso forse nel miglior momento della Cremonese. Questione di dettagli?

“La differenza tra chi lotta per salvarsi e tra chi per lo Scudetto è evidente, ma è anche il bello del calcio. Si può essere competitivi anche credendoci al 100%. Chiaro che nel calcio la differenza c’è sempre, è normale, però poi umiltà e mentalità possono assottigliare tutto questo”.

Nel finale ha provato il 4-2-3-1. Che risposta ha ottenuto?

“Lavoreremo sempre su un paio di modi di stare in campo, anche se non è propriamente “dichiarato”. Per le dinamiche di stare in campo che abbiamo, credo che abbiamo fatto bene. Chiaro che molti giocatori devono ancora crescere, come Johnsen e Sarmiento, che hanno più tratti da esterno. Forse ci sono mancate alcune caratteristiche per lottare contro la linea difensiva della Juventus. Oppure loro si sono appoggiati molto su Vlahovic, per esempio, e non sempre siamo stati perfetti”.