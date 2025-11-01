Cremonese-Juve, i convocati di Spalletti: fuori due titolari
Home > Juve News

Cremonese-Juve, i convocati di Spalletti: fuori due titolari

Riccardo Focolari
1 Novembre, 10:03
Luciano Spalletti, neo tecnico della Juve, ha stilato la lista dei convocati in occasione del match contro la Cremonese

La Juve, dopo il turno infrasettimanale, è pronta a tornare in campo. I bianconeri, guidati per la prima volta in panchina da Luciano Spalletti, affronteranno in trasferta la Cremonese in occasione della decima giornata di Serie A. Ecco i convocati scelti dal nuovo tecnico.

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

40 Rouhi

42 Scaglia

44 Pedro Felipe

x