Cremonese-Juve, Cambiaso a Dazn: "Reazione dopo il gol? Mi sono sfogato, ma..."

Le parole del calciatore bianconero, intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro la Cremonese

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Andrea Cambiaso ha commentato la vittoria della Juventus arrivata questa sera contro la Cremonese di Nicola. Di seguito le dichiarazioni del calciatore bianconero:

“Calcio dopo il gol? Il gol è la cosa più bella del gioco del calcio, quindi quando si segna, in una partita così, 2-0, è stato un gol importante. Mi sono sfogato, ma non era niente di liberatorio, solo la felicità di segnare un gol.

Qual è stata la prima cosa alla quale ho pensato quando ho saputo che Spalletti sarebbe stato l’allenatore della Juventus? Ero felice, è un allenatore che non devo di certo io dire quanto sia stato bravo nella sua carriera, ha fatto bene ovunque. Vi racconto una piccola cosa del mister Spalletti: quando ci siamo visti la prima volta alla Continassa, mi ha detto che era ancora dispiaciuto per la Nazionale, quindi questo la dice lunga sulla passione che ha per questo sport, per il gioco del calcio. Sono contento di rivederlo, io sono convinto che possa darci una grossissima mano.

Cosa voleva dire Spalletti quando in passato mi ha definito giocatore tridimensionale? E’ difficile, sono sincero, è difficile decifrare questa cosa, penso sia una cosa positiva, quindi sono contento. Abbiamo avuto poco tempo con lui, ci ha dato giusto due indicazioni, ma è andata bene.

Se ho parlato con Spalletti sul fatto di giocare sulla destra? Ripeto, è arrivato proprio all’ultimo, quindi no, non abbiamo affrontato questo argomento. Penso abbia visto bene la partita precedente e abbia confermato questa cosa. Sicuramente del ruolo e del modulo potremmo parlare in futuro, però ha avuto talmente poco tempo in questi giorni. Tra interviste e cose, ha dovuto pensare a mille cose. Non abbiamo parlato di questo”.