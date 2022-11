Cristiano Ronaldo: “Giocherò due o tre anni, ho rifiutato 350 milioni”

Continua a far discutere la lunga intervista concessa da Cristiano Ronaldo a Talk Tv, dove l'ex giocatore della Juve ne ha avute per tutti

redazionejuvenews

Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate da Cristiano Ronaldonell'intervista a Talk Tv. Sulle richieste arrivate, l'ex Juventusè stato chiaro: "La stampa continua a scrivere spazzatura e a dire che nessuno mi vuole più. Tutto sbagliato. Io ero motivato a fare una grande stagione con il Manchester United, e sento dire sempre che nessuno ama Cristiano. Ma come possono non amare chi lo scorso anno ha segnato 32 gol? Negli ultimi tre mesi sono state dette cose del tutto sbagliate. Dicono che mi offrono questo e quello, che i presidenti mi respingono, ma sono bugie. Totali bugie. Abbiamo parlato con Sporting e Napoli, ma motivato sono rimasto qui. È vero: ho rifiutato 350 milioni dall’Arabia".

Ora un solo obiettivo in testa: "Sono concentrato sul Mondiale con il Portogallo. Il mio quinto, forse l’ultimo. Non so se tornerò allo United, ma i tifosi saranno sempre nel mio cuore, qualsiasi cosa scelga. Tutti sbagliano, gli errori fanno parte del mio essere umano".

La prospettiva del ritiro: "Adesso mi sento alla grande, ma penso che giocherò altri due anni o al massimo tre. Quarant’anni può essere la giusta età per smettere, ma non conosco il mio futuro. A volte progetti qualcosa e non sai cosa succederà. La vita è dinamica".