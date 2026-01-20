Costacurta a Sky: “Secondo me la Juve manca solo davanti. Miretti si muove bene ma…”

Le dichiarazioni pronunciate da Alessandro Costacurta nella precedente puntata di Sky Calcio Club andata in onda negli studi di Sky Sport

Alessandro Costacurta negli studi di Sky Sport durante il programma Sky Calcio Club ha parlato dei numeri offensivi mostrati dalla Juventus nella gara contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni rilasciate nella precedente puntata di Sky Calcio Club, trasmessa la scorsa domenica:

“Secondo me la Juve manca solo davanti. Un allenatore che riesce a tenere la squadra nell’ultimo terzo di campo ha fatto il suo lavoro poi è mancata la qualità dell’attacco, o meglio certe caratteristiche per quel modo di giocare e attaccare, ne ha soltanto uno che è Yildiz un giocatore meraviglioso e fantastico, ma gli altri mancano di qualità per poter far male. Miretti si muove bene ma non ha quella cattiveria o capacità di leggere i momenti giusti lì davanti. La Juve per me è leggerina per essere concentrata per fare gol“.