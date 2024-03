Costacurta: “Non guardo la Juve perchè non mi piace come gioca”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Costacurta ha parlato della Juve di Massimiliano Allegri: le sue parole

Roberto Maccarone Redattore 3 marzo 2024 (modifica il 3 marzo 2024 | 11:26)

Nonostante il secondo posto in campionato le critiche alla Juve e in particolare al gioco di Allegri si sprecano. Il difensivismo bianconero non fa emozionare il pubblico ma i 1000 punti conquistati da Max in Serie A sono la prova lampante di quanto questa strategia possa essere efficace.

Intervenuto dagli studi di Sky SportCostacurta ha detto: "Io non penso al futuro, ho una mia idea. Non guardo la Juve perché non mi piace come gioca".

"Io non faccio parte della dirigenza della Juve, non ho sentore, io esprimo un’idea di piacere del vedere la partita. L’allenatore la fa giocare in quella maniera. Ma non per questo reputo Allegri scarso, anzi", ha concluso.

