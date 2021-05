Costa (sottosegr. Salute): “Farò il possibile perché ultima giornata Serie A si giochi con il pubblico”

Il sottosegretario alla Salute ha parlato

TORINO - Andrea Costa , sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato ai microfoni di Sky Tg 24 in merito alla possibilità di aprire gli stadi nella ultima giornata di Serie A . Queste le sue parole: "Farò il possibile perché l’ultima giornata di campionato di Serie A si possa giocare con il pubblico, anche per una questione di sicurezza. Siamo in un percorso di riaperture, i dati ogni giorno sono in miglioramento. Ogni giorno aumentano i vaccinati nel nostro Paese. Bisogna guardare al futuro con speranza. Il piano vaccinale va bene, somministriamo circa 15 milioni di dosi al mese. Credo che nel mese di luglio ci sarà un quadro positivo, con un buon grado di immunizzazione".

A proposito di Juventus, ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa prima del match contro il Sassuolo: "Domani dobbiamo fare una grande partita, non voglio vedere rassegnazione, abbiamo ancora tre partite, siamo ad un punto dalla Champions e ne ho viste in questi anni di tutti i colori. Ho perso una Champions quando vincevo 3-0. Ci deve essere grande positività all'interno di noi stessi. Ronaldo? Ha giocato tanto questa stagione facendo tanti gol. Vedremo come starà oggi e decideremo. Domani è delicata e importante, spero di avere tutti a disposizione. C'era grande delusione dopo il Milan. Abbiamo tre partite, può succedere di tutto. Dobbiamo vincerle tutte e sperare in passi falsi delle altre. Il calcio può regalare grandi soddisfazioni anche all'ultima partita. Mi sono adattato per infortuni e COVID, non ho mai messo la stessa formazione ma per un motivo, perché non ho mai avuto tutti a disposizione. In base a quanto successo durante l'anno mi sono sempre adattato e così ogni partita è diventata diversa da programmare. Avevo visto la squadra bene questa settimana, ci eravamo allenati con la giusta concentrazione ed eravamo convinti di poter fare una grande partita".